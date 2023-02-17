Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı! İçişleri Bakanı Soylu son rakamı duyurdu

BAKAN SOYLU ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz.