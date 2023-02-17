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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı! İçişleri Bakanı Soylu son rakamı duyurdu

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı! İçişleri Bakanı Soylu son rakamı duyurdu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde bilanço artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında Kahramanmaraş ve 10 ili vuran depremlerdeki son bilançoyu duyurdu.

Bakan Soylu, "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." bilgisini paylaştı.

BAKAN SOYLU ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz.

ARAMA KURTARMADA SON DURUM

Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur.

10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır.

VEFAT SAYISI

Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."

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