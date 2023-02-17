Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı! İçişleri Bakanı Soylu son rakamı duyurdu
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde bilanço artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon programında Kahramanmaraş ve 10 ili vuran depremlerdeki son bilançoyu duyurdu.
Bakan Soylu, "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." bilgisini paylaştı.
BAKAN SOYLU ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz.
ARAMA KURTARMADA SON DURUM
Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur.
10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır.
VEFAT SAYISI
Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
- MİRAÇ GECESİ NAMAZI | Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
- Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...
- Şubat ayı Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? TC kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama!
- MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!
- MİRAÇ KANDİLİ anlamı ve önemi | Miraç ne demek, anlamı nedir? Hüzün Yılı Miraç Gecesi ne oldu? Peygamber Efendimizin tanık olduğu olaylar
- SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları
- EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! 3.600 ve 5.400 günle emeklilik!
- DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | 135 bin TL BARINMA YARDIMI! Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?