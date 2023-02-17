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MASAK'tan "dolandırıcılık" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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MASAK’tan dolandırıcılık açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem sonrası afetten etkilenen vatandaşlara yardım edeceğini belirterek bağış ve yardım toplayan ancak dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği değerlendirilen kişilerin bulunduğu belirtilerek,"Başkanlığımızca şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdanı sahibi hakkında analiz çalışmaları yapılarak ilgili mercilere bildirimde bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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