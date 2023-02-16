Deprem sonrası şehir merkezi taşınıyor! Belediye Başkanı duyurdu! Çoğu bina kullanılmaz hala gelmişti...

"BURALAR TARIM ARAZİSİ"

"Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu" diye konuştu. Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi."