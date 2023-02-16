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Depremzede Osman Demirel'den çarpıcı sözler: Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk! Allah hatırlattı...

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Depremzede Osman Demirel’den çarpıcı sözler: Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk! Allah hatırlattı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte deprem felaketinde 3 çocuğunu kaybeden ve kendi çabalarıyla eşini enkaz altından kurtaran Osman Demirel yaşadığı büyük acıyı anlatırken çarpıcı ifadeler kullandı. Demirel ''Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk'' ifadelerini kullanırken Allah'ın mülkün esas sahibinin kendisi olduğunu hatırlattığının altını çizdi. Demirel "Evler 1 milyon TL bile etmezken 3 milyon TL-5 milyon TL istemeye başladık." dedi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Belen ilçesindeki Hisar apartmanında yaşanan Demirel ailesi enkaz altında 3 çocuğunu kaybetti.

"AÇGÖZLÜLÜĞÜMÜZÜ VE HIRSIMIZIN KURBANI OLDUK"

Deprem anında işte olan Baba Osman Demirel yaşadığı büyük acıyı anlattı. Demirel eşini kendi çabalarıyla sağ olarak çıkarmayı başardığını anlatırken ''Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk'' ifadelerini kullandı.

"ASIL SORUMLULAR BİZİZ"

Demirel insanların doyumsuzluğu nedeniyle deprem felaketinin şiddetinin arttığını vurgularken "Biz bu depremin asıl sorumlularıyız. Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk" dedi.

"1 MİLYON ETMEYEN DAİRELER İÇİN 5 MİLYON İSTEDİK"

Demirel insanların şükürsüzlüğüne vurgu yaparken "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kiralarını 3000-5000 TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Evler 1 milyon TL bile etmezken 3 milyon TL-5 milyon TL istemeye başladık. Rabbim mülkün sahibinin kendisi olduğunu bize hatırlattı. Siz şükürsüzlüğünüzün ve açgözlülüğünüzün kurbanı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk "AÇGÖZLÜLÜĞÜMÜZÜN VE HIRSIMIZIN KURBANI OLDUK"

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