Depremzede Osman Demirel’den çarpıcı sözler: Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk! Allah hatırlattı...

"1 MİLYON ETMEYEN DAİRELER İÇİN 5 MİLYON İSTEDİK"

Demirel insanların şükürsüzlüğüne vurgu yaparken "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kiralarını 3000-5000 TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Evler 1 milyon TL bile etmezken 3 milyon TL-5 milyon TL istemeye başladık. Rabbim mülkün sahibinin kendisi olduğunu bize hatırlattı. Siz şükürsüzlüğünüzün ve açgözlülüğünüzün kurbanı oldunuz." ifadelerini kullandı.