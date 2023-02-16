16 Şubat 2023, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

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