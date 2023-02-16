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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Telsiz konuşmalarında, "Çok sayıda bina çöktü", "Dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim", "Ebrar Sitesi çöktü efendim…" ifadeleri dikkat çekti. İşte o telsiz konuşmaları...

A Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:27
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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...

Türkiye kara tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...

Yaşanan felaketin 11. gününde de yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ilk anlar polis telsizi konuşmalarına yansıdı.

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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...

İşte o konuşmalar ve yaşanan dehşet anları;

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DEPREM sonrası ilk anlar polis telsizinde! Depremin dehşetini gözler önüne serdi: Ebrar Sitesi çöktü efendim...