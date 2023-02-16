RTÜK: Hiçbir siyasi partinin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan medya kuruluşlarının ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınlarının görmezden gelinemeyeceğini bildirdi. Açıklamada, "Hiçbir siyasi partinin tehditlerine boyun eğmeyeceğimiz gibi RTÜK'ü hedef alan açıklamaların kanunla bize verilmiş görevleri yerine getirmemize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz" denildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Siyasi partileri, anayasal bir kurum olan RTÜK'ü hukuka aykırı bir şekilde tehdit etmekten vazgeçmeye ve gerçek fonksiyonlarını yapmaya davet ediyoruz.” mesajını verdi.
Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün haftalık olağan toplantısını yarın gerçekleştireceği belirtildi.
Daha toplantı yapılmadan kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalar ve devamında planlı haberlerin dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "Öyle anlaşılıyor ki 6112 sayılı yasayı uygulamakla görevli Üst Kurulun vazifesini yapması bazılarınca engellenmeye ve baskılanmaya çalışılmaktadır. Bazı çevreler, RTÜK izleme uzmanlarının yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği düşünülen yayınlarla ilgili hazırladığı raporları görmezden gelmemizi istemektedir." denildi.
Görevi ne olursa olsun hiç kimsenin RTÜK'ten görevini yapmamasını talep edemeyeceği, hatta daha da ileri giderek bağımsız RTÜK'ü tehdit etmeye yeltenemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hiçbir siyasi partinin tehditlerine boyun eğmeyeceğimiz gibi RTÜK'ü hedef alan açıklamaların kanunla bize verilmiş görevleri yerine getirmemize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Üst Kurulumuz deprem yayınları sırasında sürekli medya kuruluşlarımızı yanlış bilgi, dezenformasyon, milli birlik ve beraberliği zedeleyecek yayınlar konusunda iyi niyetli olarak uyardı. Ancak bu uyarıları hiçe sayan adeta toplumu kutuplaştırmayı hedef edinmiş medya kuruluşlarına kanun gereği yaptırımları uygularken de kimseden izin alacak değiliz.
Siyasi partileri anayasal bir kurum olan RTÜK'ü hukuka aykırı bir şekilde tehdit etmekten vazgeçmeye ve gerçek fonksiyonlarını yapmaya davet ediyoruz. Yüzlerce yayıncı içinde bir elin parmak sayısını geçmeyen medya kuruluşlarına uygulanacak olası müeyyide kararları, asla ve asla medyaya baskı değildir. Yaptıkları bilinçli hataların ve yanlışların farkında olan yayıncılar, hatalarını kabul ederek milletimizden özür dilemek yerine, birileriyle işbirliği içinde sözüm ona düşünce özgürlüğü kisvesi altında kafaları karıştırmayı hedeflemektedir.
Hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama 'haber ve ifade özgürlüğü' olarak kabul edilir. Yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan birkaç medya kuruluşunun ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınları görmezden gelinemez. Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketi sonrasında Üst Kurulumuz ana gündemini medyamızın hep birlikte hareket ederek yaptığı ortak yardım kampanyasına odaklamıştır. Duyarlı medyamız tek yürek olarak üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. Gün, kısır tartışmaların bırakılıp tıpkı dün akşam olduğu gibi birlik ve beraberlik günüdür."
"TEHDİT ETMEKTEN VAZGEÇİN"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Siyasi partileri, anayasal bir kurum olan RTÜK'ü hukuka aykırı bir şekilde tehdit etmekten vazgeçmeye ve gerçek fonksiyonlarını yapmaya davet ediyoruz." mesajını verdi.
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