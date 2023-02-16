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Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yavru Vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayatı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yavru Vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayatı

Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından yaraların hızlıca sarılması için düzenlenen ortak yayında bağışta bulunan isimlerden biri de yavru vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Peki Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ersin Tatar kimdir, aslen nereli sorularının cevapları merak konusu oldu. 6 Şubat'ta 9 saatlik arayla gerçekleşen 2 büyük depremle Türkiye sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından yaraların hızlıca sarılabilmesi için televizyonlar ortak yayın yaparak yardım topladı. Birlik ve beraberlik örneği olan gecede yavru vatan KKTC'den de tam destek geldi. İşte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatı...

ERSİN TATAR KİMDİR?

Tatar, 1960'ta Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Ersin Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan "Kanal T"yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013'deki erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8'inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018'deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.

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