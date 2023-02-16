Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yavru Vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayatı

Ersin Tatar kimdir, aslen nereli sorularının cevapları merak konusu oldu. 6 Şubat'ta 9 saatlik arayla gerçekleşen 2 büyük depremle Türkiye sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından yaraların hızlıca sarılabilmesi için televizyonlar ortak yayın yaparak yardım topladı. Birlik ve beraberlik örneği olan gecede yavru vatan KKTC'den de tam destek geldi. İşte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatı...