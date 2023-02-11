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EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt: Provokatif alçak iftira

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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EPDK’dan akaryakıt gemisi engellendi yalanına yanıt: Provokatif alçak iftira

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulandı.

"PROVOKATİF VE ALÇAK İFTİRA"

EPDK'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."

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