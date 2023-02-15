Asıl paylaşımla algı operasyonu: Enkaz provokatörü Şanlıurfa’da yakalandı

VALİ'DEN TEPKİ: "BEDELİNİ HUKUK KARŞISINDA ÖDEYECEK"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

Ayhan paylaşımında, "Pes dedirtecek cinsten! Nasıl böyle yalanlarla vatandaşlarımızı panik ortamına sürükleyebiliyorsunuz? Resmî kurumlar dışında yapılan açıklamaları dikkate almamanızı söylüyoruz. Bu şahıs, asılsız bilgiyle kamuoyunu yanıltmanın bedelini hukuk karşısında ödeyecektir!" dedi.