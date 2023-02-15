15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Asıl paylaşımla algı operasyonu: Enkaz provokatörü Şanlıurfa'da yakalandı

Asıl paylaşımla algı operasyonu: Enkaz provokatörü Şanlıurfa'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2023
ABONE OL
Asıl paylaşımla algı operasyonu: Enkaz provokatörü Şanlıurfa’da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Ö.E, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

VALİ'DEN TEPKİ: "BEDELİNİ HUKUK KARŞISINDA ÖDEYECEK"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

Ayhan paylaşımında, "Pes dedirtecek cinsten! Nasıl böyle yalanlarla vatandaşlarımızı panik ortamına sürükleyebiliyorsunuz? Resmî kurumlar dışında yapılan açıklamaları dikkate almamanızı söylüyoruz. Bu şahıs, asılsız bilgiyle kamuoyunu yanıltmanın bedelini hukuk karşısında ödeyecektir!" dedi.

Valilik depremde vefat edenlerin sayısını duyurdu VALİLİK DEPREMDE VEFAT EDENLERİN SAYISINI DUYURDU
THY’den bilet açıklaması THY'DEN "BİLET" AÇIKLAMASI
Japon mühendisten depremi analizi
Kahramanmaraş depremi İstanbul’u tetikler mi?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA