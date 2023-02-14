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Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu. Kahramanmaraş depreminin 7 metrelik bir kaymaya neden olduğunu da söyleyen Sertçelik, olası deprem için o ilimizi de uyardı.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 22:47
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Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.

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Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

Depremde şu ana kadar 35 bin 418 vatandaşımız vefat etti.

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Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu.

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Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu.

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Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

Kahramanmaraş depreminin 7 metrelik bir kaymaya neden olduğunu da söyleyen Sertçelik, olası deprem için o ilimizi de uyardı.