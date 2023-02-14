Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplanacak | Kabine Toplantısı saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?

"GÜNDEM DEPREM"

Oktay, "Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler." ifadesini kullandı.

Göç dalgası ve güvenlik algısıyla alakalı bir zafiyet olduğuna ilişkin haberlere değinen Oktay, bunun asla söz konusu olmayacağını vurguladı.

Sahada, sadece jandarma ve polis 130 bini aşkın personelin görev yaptığını bildiren Oktay, valilerin veya mülki idarenin ihtiyaçlarını ileteceği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilave sınırsız personelinin olduğunu belirtti.

KABİNE TOPLANTISI NEREDE VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında toplanacak.



Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.