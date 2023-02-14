"Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...