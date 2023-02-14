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Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...

"Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te AFAD merkez binasında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...

"Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi.

Oktay, Kabine Toplantısı'nda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını ifade etti. Toplantı AFAD merkezinde yapılacak ve saat 15:00'te başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BEKLENİYOR

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının hemen ardından alınan kararlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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