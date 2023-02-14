14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj! Yaralarımızı en kısa sürede saracağız

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj! Yaralarımızı en kısa sürede saracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne video mesaj! Yaralarımızı en kısa sürede saracağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Kahramanmaraş depremi sonrası yardıma koşan ülkelere teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Kara gün dostlarını unutmayacağız. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız" dedi.

Son dakika haberleri... Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminde Türkiye'ye yardıma gelen ülkelere teşekkür etti.

Başikan Erdoğan, 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldıklarını söyledi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Afrika'dan Asya'ya ABD'den Balkanlar'a Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar yüz milyonlarca dost ve kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım eline şahit oluyoruz. Kısıtlı imkanlarına rağmen elindeki avucundaki varını yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZE DESTEK VEREN TÜM ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, "8 binin üzerinde insanımız enkazdan sağ çıkarıldı" dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen destekleri işaret eden Başkan Erdoğan, "Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan ekipleri ile arama kurtarma mücadelemize destek veren dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum..." dedi.

"TÜM İMKANLARIMIZI AFET BÖLGESİ İÇİN SEFERBER ETTİK"

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Başkan Erdoğan, "Depremin ilk anlarından itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettik uluslararası yardımı da içeren 4'üncü seviye alarm durumu ilan ettik deprem bölgesinde OHAL başlattık. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız." şeklinde konuştu.

"İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİMİZİ KÖRFEZ BÖLGESİ'NDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"

Başkan Erdoğan dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti, yakın iş birliğinin önemini vurguladı:

"Türkiye olarak kendi istikrar ve güvenliğimizi Körfez Bölgesi'nin istikrar ve güvenliğinden ayrı görmediğimizi daima söylüyoruz yüksek teknoloji, uzay çalışmaları, yenilenebilir enerji gibi bu başlıkların yanı sıra Körfez Bölgesi'ni Türkiye üzerinden Avrupa ile Asya'ya bağlayacak kara ve demir yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesine de büyük önem veriyoruz."

Depremden sonra bu hale geldi! DEPREMDEN SONRA BU HALE GELDİ!
Deprem İslahiye’deki iki dağı birleştirdi DEPREM İSLAHİYE'DEKİ İKİ DAĞI BİRLEŞTİRDİ
14 kişinin öldüğü binanın sorumlusu yakalandı 14 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNANIN SORUMLUSU YAKALANDI
Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? BİNA SAĞLAMLIK TESTİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA