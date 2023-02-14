Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne video mesaj! Yaralarımızı en kısa sürede saracağız

Başikan Erdoğan, 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldıklarını söyledi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Afrika'dan Asya'ya ABD'den Balkanlar'a Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar yüz milyonlarca dost ve kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım eline şahit oluyoruz. Kısıtlı imkanlarına rağmen elindeki avucundaki varını yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZE DESTEK VEREN TÜM ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, "8 binin üzerinde insanımız enkazdan sağ çıkarıldı" dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen destekleri işaret eden Başkan Erdoğan, "Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan ekipleri ile arama kurtarma mücadelemize destek veren dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum..." dedi.