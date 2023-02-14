Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj! Yaralarımızı en kısa sürede saracağız
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Kahramanmaraş depremi sonrası yardıma koşan ülkelere teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Kara gün dostlarını unutmayacağız. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız" dedi.
Son dakika haberleri... Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminde Türkiye'ye yardıma gelen ülkelere teşekkür etti.
Başikan Erdoğan, 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldıklarını söyledi.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "Afrika'dan Asya'ya ABD'den Balkanlar'a Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar yüz milyonlarca dost ve kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım eline şahit oluyoruz. Kısıtlı imkanlarına rağmen elindeki avucundaki varını yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.
"MÜCADELEMİZE DESTEK VEREN TÜM ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, "8 binin üzerinde insanımız enkazdan sağ çıkarıldı" dedi.
Dünyanın dört bir yanından gelen destekleri işaret eden Başkan Erdoğan, "Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan ekipleri ile arama kurtarma mücadelemize destek veren dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum..." dedi.
"TÜM İMKANLARIMIZI AFET BÖLGESİ İÇİN SEFERBER ETTİK"
Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Başkan Erdoğan, "Depremin ilk anlarından itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettik uluslararası yardımı da içeren 4'üncü seviye alarm durumu ilan ettik deprem bölgesinde OHAL başlattık. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız." şeklinde konuştu.
"İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİMİZİ KÖRFEZ BÖLGESİ'NDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"
Başkan Erdoğan dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti, yakın iş birliğinin önemini vurguladı:
"Türkiye olarak kendi istikrar ve güvenliğimizi Körfez Bölgesi'nin istikrar ve güvenliğinden ayrı görmediğimizi daima söylüyoruz yüksek teknoloji, uzay çalışmaları, yenilenebilir enerji gibi bu başlıkların yanı sıra Körfez Bölgesi'ni Türkiye üzerinden Avrupa ile Asya'ya bağlayacak kara ve demir yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesine de büyük önem veriyoruz."
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