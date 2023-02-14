Başkan Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki evinde 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Akşam saatlerinde ise Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan Baykal'ın eşi ve kızına başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.
AKSEKİ CAMİSİ'NDE TÖREN
Ankara'daki evinde 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Törene, Baykal ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, eski TBMM başkanları, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.
Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ile kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a taziyelerini iletti.
Baykal'ın naaşı, törenin ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze arabasına alındı.
Cenaze, daha sonra defnedilmek üzere Devlet Mezarlığına götürüldü.
ESKİ CHP GENEL BAŞKANI BAYKAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, Devlet Mezarlığı'na defnedildi.
Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle'de bulunan Devlet Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki törene, Baykal'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.
84 yaşında vefat eden Deniz Baykal'ın cenazesi duaların ardından toprağa verildi.
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