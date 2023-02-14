14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA