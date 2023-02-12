Konteyner kentler için hazırlıklar başladı! Bakan Karaismailoğlu bölgedeki son durumu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu deprem bölgesinde konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
DEVLET ÖZVERİLİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Şehri olağan hayatına döndürmek için yapılanlara işaret eden Karaismailoğlu, enkazın kaldırılması ve nakliyesi, şehrin elektrik ve su ihtiyacının giderilmesi gibi çalışmaların yapıldığını söyledi.
Karaismailoğlu, kaybedilen canların geri getirilmesinin mümkün olmadığını ancak diğer kayıpları en kısa zamanda yerine koymak için devletin özverili bir şekilde çalıştığını vurguladı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Adıyaman genelinde bugün itibarıyla vefat edenlerin sayısının 3 bin 438 olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "12 bin 920 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. 117'nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. İnşallah bunların sayılarının artması bizim temennimiz." diye konuştu.
Karaismailoğlu, çadır ihtiyacı olanlar için de çalıştıklarını belirterek kurulan çadır kentlerdeki sistemin oturtulması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Komşu belediyeler ve devletin tüm kurumlarının ihtiyaçlar konusunda Adıyaman'da seferberlik halinde olduğunu anlatan Karaismailoğlu, 25 binin üzerinde uzman ve gönüllünün çalıştığını, yurt dışından da 1500 civarı kişinin kurtarma faaliyetlerine katıldığını kaydetti.
KONTEYNER KENTLER İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için de çalışmalara başladıklarına değinerek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik." ifadesini kullandı.
Depremzedeleri konteyner kentlere aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, 1 yıl içinde kalıcı konutlarına yerleştirmek için işleri günbegün takip edeceklerini bildirdi.
Karaismailoğlu, şehirde yürütülen çalışmaların aksamaması için vatandaşlardan duyarlı davranmalarını ve sivil araçlarla şehre gelmemelerini istedi.
Yiyecek, iaşe, araç, ekipman ve uzman ekipler anlamında bir ihtiyacın bulunmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Zaman içinde bütün altyapımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.
TAHLİYELER SÜRÜYOR
Karaismailoğlu, şehirden ayrılmak isteyen vatandaşların da ulaşımını ücretsiz olarak karşıladıklarına işaret ederek şöyle devam etti:
"Sadece hava yoluyla depreme maruz kalmış 10 ilimizde 190 bin vatandaşımızı ücretsiz olarak tahliye ettik. Demir yollarıyla da ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz. Kara yollarında da aynı şekilde bütün sistemimizi kurduk, sağlıklı bir çalışma var. Bunlar da vatandaşlarımızın ihtiyacı bitene kadar devam edecektir."
Vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, böyle bir afete bir daha maruz kalmamayı diledi.
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