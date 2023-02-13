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Artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?

"Artçı depremler ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi ardından Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevresinde artçılar görülmeye devam ediyor. Vatandaşlar depremlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?

"Artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli tarafından depremin ilk anında bu zamana kadar kaydedilen 2 bin 412 sarsıntı oldu. 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın felaketi ardından artçıların da şiddeti büyük oranlarda seyrediyor. Peki, artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA

Artçı deprem sayısı son olarak 2 bin 412 olarak listede yerini aldı:

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