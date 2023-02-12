Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den yeni göç dalgası' iddialarına yalanlama
Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.
Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
Deprem üzerinden manipülasyona girişen bazı şer odakları, asılsız iddiaları özellikle sosyal medya üzerinden dolaşıma soktu.
Bunun son örneği ise, depremden etkilenen Suriye'den Türkiye'ye yönelik 'göç olduğu' iddiasıydı.
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 'SURİYE'DEN YENİ GÖÇ DALGASI' İDDİALARINA YALANLAMA
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir" denildi.
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