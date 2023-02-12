12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den yeni göç dalgası' iddialarına yalanlama

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Suriye'den yeni göç dalgası' iddialarına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
Göç İdaresi Başkanlığı’ndan ’Suriye’den yeni göç dalgası’ iddialarına yalanlama

Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.

Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Deprem üzerinden manipülasyona girişen bazı şer odakları, asılsız iddiaları özellikle sosyal medya üzerinden dolaşıma soktu.

Bunun son örneği ise, depremden etkilenen Suriye'den Türkiye'ye yönelik 'göç olduğu' iddiasıydı.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 'SURİYE'DEN YENİ GÖÇ DALGASI' İDDİALARINA YALANLAMA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir" denildi.

Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor DEPREM BÖLGESİ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Umutlar tükenmiyor: 162’nci saatte dört mucize UMUTLAR TÜKENMİYOR: 162'NCİ SAATTE DÖRT MUCİZE
Madencilerin bu notu okulda ders olur MADENCİLERİN BU NOTU OKULDA DERS OLUR
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı 161 SAAT HAYATA TUTUNDU: ENKAZDAN BÖYLE ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA