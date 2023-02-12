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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden "deprem" taziyesi

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden deprem taziyesi

Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolasıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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