Depremde yeni mucizeler! 63 yaşındaki Hafsa Dağcı tam 158 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Bu çalışmalar esnasında bir mucize daha yaşandı.

Hatay'da tam 158 saat sonra 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

"UMUTLARI KAYBETMEYİN"

Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekipler A Haber ekranlarına konuşurken "Umutları kaybetmeyin. Güvenli bir alan ve hat oluşturduk. Çok mutluyuz. Bir hafta sonra böyle bir şey olması bir mucize." ifadelerini kullandı.

Enkaz altından kurtarılan Hafsa Dağcı'nın ekiplerle konuştuğu anlar kameralara yansıdı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde Dağcı'nın enkaz altında arama kurtarma ekipleriyle olan diyaloğu kameralara yansıdı.