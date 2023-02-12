Depremde yeni mucizeler! 63 yaşındaki Hafsa Dağcı tam 158 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, enkaz altında kalan bir kişiye 158 saat sonra ulaşıldı. 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. A Haber muhabirlerinden Hande Bayraktar bölgede Hafsa Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekiplere mikrofon uzatırken ekipler kurtarma anını anlattı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.
Bu çalışmalar esnasında bir mucize daha yaşandı.
Hatay'da tam 158 saat sonra 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
"UMUTLARI KAYBETMEYİN"
Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekipler A Haber ekranlarına konuşurken "Umutları kaybetmeyin. Güvenli bir alan ve hat oluşturduk. Çok mutluyuz. Bir hafta sonra böyle bir şey olması bir mucize." ifadelerini kullandı.
Enkaz altından kurtarılan Hafsa Dağcı'nın ekiplerle konuştuğu anlar kameralara yansıdı.
A Haber'de yayınlanan görüntülerde Dağcı'nın enkaz altında arama kurtarma ekipleriyle olan diyaloğu kameralara yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...
- Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...
- Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...
- İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-devlet başvuru formu
- Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
- Hızır orucu nedir, Ne zaman? Hızır orucu nasıl, kaç gün tutulur? Oruç açma saatleri 2023
- MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- Prof. Dr. Naci Görür kimdir, nereli? Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için ne diyor? İşte hayatı...