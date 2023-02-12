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Depremde yeni mucizeler! 63 yaşındaki Hafsa Dağcı tam 158 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Depremde yeni mucizeler! 63 yaşındaki Hafsa Dağcı tam 158 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, enkaz altında kalan bir kişiye 158 saat sonra ulaşıldı. 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. A Haber muhabirlerinden Hande Bayraktar bölgede Hafsa Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekiplere mikrofon uzatırken ekipler kurtarma anını anlattı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

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7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar esnasında bir mucize daha yaşandı.

Hatay'da tam 158 saat sonra 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

"UMUTLARI KAYBETMEYİN"

Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekipler A Haber ekranlarına konuşurken "Umutları kaybetmeyin. Güvenli bir alan ve hat oluşturduk. Çok mutluyuz. Bir hafta sonra böyle bir şey olması bir mucize." ifadelerini kullandı.

Enkaz altından kurtarılan Hafsa Dağcı'nın ekiplerle konuştuğu anlar kameralara yansıdı.

A Haber'de yayınlanan görüntülerde Dağcı'nın enkaz altında arama kurtarma ekipleriyle olan diyaloğu kameralara yansıdı.

Asrın felaketinde 7.gün!
Asrın felaketinde 7.gün!

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