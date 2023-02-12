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Deprem bölgesinde hava durumu! Kar ve sağanak yağış olacak mı? Uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Deprem bölgesinde hava durumu! Kar ve sağanak yağış olacak mı? Uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan bölgede etkili olan soğuk hava etkisini gösterirken Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel A Haber ekranlarında deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel A Haber ekranlarında deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Depremin yaşandığı 10 ilde bugün olduğu gibi önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmiyor. Açık az bulutlu bir hava olacak ve sabah saatlerinde sis görülebilir.

GECELERİ SIFIRIN ALTINDA

Ancak gece sıcaklıkları oldukça düşük gözüküyor. Gece sıcaklıkları oldukça düşük ve eksi derecelerde olacak. Gündüz saatlerinde ise sıcaklıklar sıfırın üstüne çıkacak.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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