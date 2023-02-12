12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! BaBala TV'de barajın çatladığına yönelik paylaşım sonrası Başsavcılık harekete geçti

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! BaBala TV'de barajın çatladığına yönelik paylaşım sonrası Başsavcılık harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! BaBala TV’de barajın çatladığına yönelik paylaşım sonrası Başsavcılık harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor.

"BARAJ PATLADI" YALANI

"Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra silmişti.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA

A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kirişci, "Gün içinde 3 kez biraz önce de bir kez daha inceledik" ifadelerine yer verdi. Bakan Kirişçi ayrıca "İncelemeleri yaptık, tehlike arz eden bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.

BARIŞ ATAY'DA DAHİL OLDU

Hatay'da bulunan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay'ın da "Baraj patladı" yalanını dolaşıma sokan kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Özdemir'in Youtube üzerinden yaptığı canlı yayına bağlanan TİP'li milletvekili Barış Atay'ın bir anda "Burada bir şeyler oluyor. Ne patlamış? Baraj patlamış" şeklinde panik yaratır şeklinde ifadelerde bulunduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OĞUZHAN UĞUR'UN SAVUNMASI: OLABİLİR

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda "BaBala TV" isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK.nun 217/A maddesi kapsamında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir."

Asrın felaketinde 7.gün!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA