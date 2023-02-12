Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! BaBala TV’de barajın çatladığına yönelik paylaşım sonrası Başsavcılık harekete geçti

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda "BaBala TV" isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK.nun 217/A maddesi kapsamında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir."