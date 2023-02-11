12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşte Türkiye'nin deprem risk haritası! Tehlikeli bölgeleri uzman isim yorumladı: "Artık bu görseli ezberlememiz gerekiyor"

İşte Türkiye'nin deprem risk haritası! Tehlikeli bölgeleri uzman isim yorumladı: "Artık bu görseli ezberlememiz gerekiyor"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
İşte Türkiye’nin deprem risk haritası! Tehlikeli bölgeleri uzman isim yorumladı: Artık bu görseli ezberlememiz gerekiyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan bölgedeki deprem sonrası İTÜ Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuna Eken A Haber ekranlarında Türkiye'nin sismik tehlike haritasını değerlendirdi. Eken tehlikeli bölgelerin altını çizerken "Bu haritayı toplumumuzun ezberlemesi gerekir" dedi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İTÜ Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuna Eken A Haber ekranlarında Türkiye'nin sismik tehlike haritasını değerlendirdi.

"HARİTAYI ARTIK HERKES EZBERLEMELİ"

Türkiye'de ulus olarak Türkiye Sismik Tehlike Haritası'nı artık ezberlemeliyiz. Bunu artık evimizin duvarına mı asarız ne yaparız bilmiyorum ama ezberlememiz şart. Buradaki harita zamanla güncellenebiliyor.

"UZUNDA BİR SÜREDİR SESSİZDİ"

Kırmızı bölgeler yüksek riskli deprem tehlikesini barındırıyor. Kırmızı bölgelerde her zaman bir deprem tehlikesi bulunuyor. Uzunca bir süredir sessiz olan bir bölgede yaşandı deprem.

"KUZEY ANADOLU FAYI DA RİSK ALTINDA"

Kuzey Anadolu Fay Hattı da ciddi anlamda riskli bir bölge. Bu iki bölge Türkiye'nin etrafını sarmalayan bir bölge.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

İşte Türkiye’nin deprem risk haritası İŞTE TÜRKİYE'NİN DEPREM RİSK HARİTASI

5 aylık bebekten 134 saat sonra mucize!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA