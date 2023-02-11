Hatay'da 'baraj patladı' yalanını yayanlara soruşturma
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, geride kalan gün "Yarseli Barajı'nın patladığı" yönünde asılsız paylaşımlar yaparak arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeye çalışanlara yönelik soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yıkımın yaşandığı kentte, arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü esnada barajın hasar gördüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine hareket geçti.
"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
Hesapların kullanıcılarına yönelik soruşturma başlatan Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya platformları ile bu platformlarda Hatay Yarseli Barajı'nın patladığı ve şehrin sular altında kaldığı yönünde asılsız paylaşımlarda bulunarak arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemeye çalışan kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin araştırılması devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
NE OLMUŞTU?
Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da kurtarma çalışmaları sürerken provokatörlerin 'baraj patladı' yalanı nedeniyle çalışmalar geride kalan gün bir süreliğine durmuştu. Şehri terk etmeye başlayanlar trafiği kilitlemişti.
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