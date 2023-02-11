Hatay’da ’baraj patladı’ yalanını yayanlara soruşturma

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Hesapların kullanıcılarına yönelik soruşturma başlatan Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformları ile bu platformlarda Hatay Yarseli Barajı'nın patladığı ve şehrin sular altında kaldığı yönünde asılsız paylaşımlarda bulunarak arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemeye çalışan kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin araştırılması devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da kurtarma çalışmaları sürerken provokatörlerin 'baraj patladı' yalanı nedeniyle çalışmalar geride kalan gün bir süreliğine durmuştu. Şehri terk etmeye başlayanlar trafiği kilitlemişti.