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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradım ulaşamadım

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ı 8 kez aradım ulaşamadım

Depremin en çok etkilediği illerin başında yer alan Hatay'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehre ilk geldiğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat ulaşamadığını söyledi. Bakan Koca, hasta transferinin en yoğun illerin Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olduğunu belirtip, "Sadece Hatay’dan Adana’ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200’e yükseldi. Ama giderek hasta transferi azalmış oldu." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi de yaralandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin en yıkıcı olduğu illerin başında gelen Hatay'da büyükşehir belediyesi ile bir koordinasyon problemi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bakan Koca, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı 8 kez aradığını fakat geri dönüş alamadığını dile getirdi.

"LÜTFÜ BEY'İ 8 KERE ARADIM AÇMADI"

"Ben ilk geldiğim gün saat 2 gibi ancak gelebildim." diyen Bakan Koca, "Geldiğimde ilk aradığım kişilerden biri sayın belediye başkanı olmuştu. Lütfü Beyi hatta 8-9 defa aradım ulaşamamıştım. Ama iki saat sonra kendileriyle koordineye geçtim ve birlikte buradaki sorunları çözmek üzere bir arada olmamız gerektiğini telefona çıkan özel kaleme ifade ettim. 3 saat sonra da koordinasyona gelmiş oldular." diye konuştu.

Yurt dışından Türkiye'ye özellikle sahra hastanelerinin kurulmasına ilişkin yoğun teklif geldiğini dile getiren Bakan Koca, "Bununla ilgili de biz uygun yerleri göstermiş olduk. Mesela buraya Amerika'dan gelen bugün başlandı bir sahra hastanesi kurulumu yapılıyor. Biz de 100 yataklı bir sahra hastanesi kuracak şekilde bir plan yapıldı. Burada hem ameliyatlar yapılıyor olacak hem de laboratuvar hizmetininde verildiği bir sahra hastanesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

"HASTA TRANSFERİ AZALDI"

Bakan Koca, hasta transferinin en yoğun illerin Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olduğunu belirtip, "Sadece Hatay'dan Adana'ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200'e yükseldi. Ama giderek hasta transferi azalmış oldu." dedi.

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