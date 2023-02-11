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Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak deprem bölgesindeki yaralıları Ankara'ya götürdü

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Cumhurbaşkanlığı’na ait 2 uçak deprem bölgesindeki yaralıları Ankara’ya götürdü

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğultusunda Cumhurbaşkanlığına ait "CBK" ve "DAP" uçakları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 7 kişiyi Ankara'ya götürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen uçaklardan "CBK" ve "DAP", Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanlığına ait uçak devrede CUMHURBAŞKANLIĞINA AİT UÇAK DEVREDE

Yaralı 7 depremzede, ambulanslardan uçaklara nakledildi.

İlk kontrolleri uçaklardaki doktorlar tarafından gerçekleştirilen 7 yaralı, tedavilerinin yapılacağı Ankara'ya götürüldü.

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