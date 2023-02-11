Kahramanmaraş depremi olası Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim o fay hattına dikkat çekti

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken 10 şehirde çok büyük yıkımlar yaşandı. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken Deprem Uzmanı Tahir Serkan Irmak A Haber ekranlarında olası Marmara depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irmak bölgede oluşan sismik boşluğun altını çizerken "Bu bölge 1766'dan beri kırılmadı" ifadelerini kullandı. Peki Kahramanmaraş depremi Marmara depremini tetikler mi? İşte detaylar...