Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni karar! Tüm illerdeki okullara yazı gönderildi! Deprem sonrası öğrencilere destek...

TÜM ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULANACAK

Bu kapsamda, söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından tüm illerde uygulanmak üzere oluşturulan MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı resmi yazı ile bildirildi.

Eylem planında başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere ülkedeki tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.