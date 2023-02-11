Depremde hasar gören Hatay Havalimanı hizmete açılıyor
Hatay Havalimanı pistindeki onarım çalışmalarında sona gelindiği ve havalimanının pazar günü açılacağı bildirildi. İGA İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Kadri Samsunlu, 150 kişilik bir ekibin üç gün boyunca aralıksız çalıştığını belirterek, "Koordineli bir biçimde çalışarak Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirdik" dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistindeki onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
İGA İstanbul Havalimanı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında havalimanı yarın yeniden uçuşlara açılacak.
"AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADIK"
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kadri Samsunlu, İGA'nın inşaat ekiplerinin toplamda üç gün boyunca aralıksız çalıştığını; 45 farklı noktaya hızlıca müdahale edildiğini belirtti.
Pist üzerinde zarar gören kısımlardaki betonların kaldırılıp yeni beton döktüklerini dile getiren Samsunlu, "72 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA altyapı ve teknik ekibimiz, 45 adet büyük ve 250 adet küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, üç gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden onarıldığını söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve açılış için geri sayıma başladık" dedi.
"EKİPLER ÜÇ GÜN BOYUNCA GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞTI"
Hedeflerinin ilk etapta üç kilometre uzunluğundaki pistin iki kilometrelik bölümünü açmak olduğunu aktaran Samsunlu şunları söyledi:
"Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak iki kilometrelik bölümünü açarak; ikmalin havayoluyla yapılıp, hem Hatay'a hem de depremden etkilenen çevre şehirlere bağlantıyı sağlamaktı. Ekiplerimiz üç gün boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde çalışarak Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirdik."
Samsunlu, acil yardım malzemeleri taşıyan uçakların Hatay Havalimanı'na inmesinin ve böylece yardımların afet bölgelerindeki depremzedelere bir an önce ulaştırılmasının hayati bir önem taşıdığının da altını çizdi.
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