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81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını ilan etti. Diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başlanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 yurdu depremzedelerin hizmetine açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "GSB Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar. Yurdumuz yuvanızdır." mesajını paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARIN ARDINDAN KYK YURTLARI BOŞALTILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7.7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası depremzedelere barınma için kullanılacak KYK Yurtları boşaltıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kırklareli'nde de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrenciler memleketlerine geri dönüyor.

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