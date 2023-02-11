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Hatay bir kez daha sallandı! Artçı depremler sürüyor! AFAD'dan son dakika açıklaması... 2023 son depremler

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Hatay bir kez daha sallandı! Artçı depremler sürüyor! AFAD’dan son dakika açıklaması... 2023 son depremler

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında büyük yıkımın yaşandığı Hatayda 4,3 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşandığı duyuruldu. Saat 20.20'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'taki deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir artçı depremin yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,3 olduğu belirtilirken depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu vurgulandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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