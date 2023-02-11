Başkan Erdoğan devlet ve millet birlikteliğine kastedenlere çok sert çıktı: Ahlaksızca saldırının peşindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 21 bin 43'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

HALKA GÜVEN TELKİN ETTİ: BİZ VATANDAŞIMIZI DARDA, YOKLUKTA, SOKAKTA BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ

Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Daha evvelki depremlerde, sel felaketlerinde Antalya ve Muğla'da yaşnana yangınlarda, tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak inşallah Diyarbakır ve diğer 9 vilayette bunları başaracağız. Devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Hazine Maliyeden 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize inanın, güvenin. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.