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Başkan Erdoğan devlet ve millet birlikteliğine kastedenlere çok sert çıktı: Ahlaksızca saldırının peşindeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Başkan Erdoğan devlet ve millet birlikteliğine kastedenlere çok sert çıktı: Ahlaksızca saldırının peşindeler

Başkan Erdoğan, 10 ili vuran deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada devlet ve millet olarak omuz omuza birlikte verilen mücadeleye sert vurmak isteyenlere sert çıktı. Erdoğan "Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 21 bin 43'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

HALKA GÜVEN TELKİN ETTİ: BİZ VATANDAŞIMIZI DARDA, YOKLUKTA, SOKAKTA BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ
Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Daha evvelki depremlerde, sel felaketlerinde Antalya ve Muğla'da yaşnana yangınlarda, tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak inşallah Diyarbakır ve diğer 9 vilayette bunları başaracağız. Devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Hazine Maliyeden 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize inanın, güvenin. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.

BAZI ODAKLAR AHLAKSIZCA SALDIRININ PEŞİNDE
Topyekûn deprem seferberliği içindeyiz. Yurt dışından gelen ekipler bilfiil çalışıyor. Seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedelere sıcak Yemek sağlanıyor. Polis, asker, jandarma güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor. Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir.

TSK TÜM BİRİMLERİYLE SEFERBER OLDU
TSK, diğer güvenlik birimlerine ait gemi, uçak, helikopter, insansız hava araçları ülkemizin dört bir yanından iş makinesi bölgede faaliyet gösteriyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel bölgede insanımıza hizmet ediyor. Can siparane şekilde gayret gösteren ekip ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ACILI AİLELERİN YÜREKLERİNE DOKUNARAK TESELLİ ETTİ
Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Bu coğrafyada nice badireleri atlatmış milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri de geride bırakacağız. Bir yıl içinde bu yıkılan konutları yeniden inşa ve ihyayı gerçekleştireceğiz.

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