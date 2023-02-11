Başkan Erdoğan devlet ve millet birlikteliğine kastedenlere çok sert çıktı: Ahlaksızca saldırının peşindeler
Başkan Erdoğan, 10 ili vuran deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada devlet ve millet olarak omuz omuza birlikte verilen mücadeleye sert vurmak isteyenlere sert çıktı. Erdoğan "Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 21 bin 43'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız" ifadelerini kullandı.
HALKA GÜVEN TELKİN ETTİ: BİZ VATANDAŞIMIZI DARDA, YOKLUKTA, SOKAKTA BIRAKMADIK, BIRAKMAYIZ
Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Daha evvelki depremlerde, sel felaketlerinde Antalya ve Muğla'da yaşnana yangınlarda, tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak inşallah Diyarbakır ve diğer 9 vilayette bunları başaracağız. Devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Hazine Maliyeden 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize inanın, güvenin. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.
BAZI ODAKLAR AHLAKSIZCA SALDIRININ PEŞİNDE
Topyekûn deprem seferberliği içindeyiz. Yurt dışından gelen ekipler bilfiil çalışıyor. Seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedelere sıcak Yemek sağlanıyor. Polis, asker, jandarma güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor. Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir.
TSK TÜM BİRİMLERİYLE SEFERBER OLDU
TSK, diğer güvenlik birimlerine ait gemi, uçak, helikopter, insansız hava araçları ülkemizin dört bir yanından iş makinesi bölgede faaliyet gösteriyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel bölgede insanımıza hizmet ediyor. Can siparane şekilde gayret gösteren ekip ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ACILI AİLELERİN YÜREKLERİNE DOKUNARAK TESELLİ ETTİ
Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Bu coğrafyada nice badireleri atlatmış milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri de geride bırakacağız. Bir yıl içinde bu yıkılan konutları yeniden inşa ve ihyayı gerçekleştireceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
- Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Üniversiteler kapandı mı, tatil mi edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitime mi geçilecek? SON DAKİKA HABERLERİ!
- Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı?
- Ramazan ayı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor? 11 ayın sultanı başlangıcı, bitiş tarihi!
- Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Hükmü nedir? Peygamber Efendimiz tarafından gıyabi cenaze namazı kılınan devlet başkanı kimdir?
- DEPREM Bina güçlendirme nasıl yapılır, hangi binalara uygulanır? Bina kolon güçlendirme fiyatları ne kadar 2023? Betonarme, çelik mantolama...
- AFAD depremzede kayıt nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu yapmak zorunlu mu? Nasıl yapılır? afad.gov.tr... Afetzede hak sahipliği ne işe yarar?
- Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!
- Hatay'da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500'den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...
- Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...