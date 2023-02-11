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Hangi üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek? Üniversiteler kapandı mı, tatil mi edildi? SON DAKİKA HABERLERİ!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Hangi üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek? Üniversiteler kapandı mı, tatil mi edildi? SON DAKİKA HABERLERİ!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yasa boğuldu.Diyarbakır'da incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin açılıp, açılmayacağı hakkında önemli açıklama yaptı. Peki Üniversiteler tatil mi edildi, ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

"Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketi ülkemizi yasa boğdu. Deprem nedeniyle binlerce can kaybı yaşandı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasın üniversiteler YÖK kararıyla tatil edilmişti. Konuya ilişkin son açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. İşte, üniversitelerin açılış tarihi hakkında merak edilenler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Başkan Erdoğan, KYK yurtlarını depremzedelerin barınmasında kullanılacağını açıkladı.Bu kapsamda üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"Can kaybımız 21 bin 43'e yükseldi, depremlerde 80 bin 97 kişi de yaralandı.Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

YÖK AÇIKLAMIŞTI!

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı.

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

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