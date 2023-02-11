Hangi üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek? Üniversiteler kapandı mı, tatil mi edildi? SON DAKİKA HABERLERİ!

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"Can kaybımız 21 bin 43'e yükseldi, depremlerde 80 bin 97 kişi de yaralandı.Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''