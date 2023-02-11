12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

Askerlik celp tarihleri hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca askerin heyecanla takip ettiği konu bugün netlik kazandı. Peki, Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?

"Askerlik celpleri ertelendi mi, ne zaman?" sorusu Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ın açıklamaları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başladı. Ülkemizde yaşanan iki büyük deprem nedeniyle Başkan Erdoğan, deprem bölgelerinden Diyarbakır'da son dakika açıklamalarda bulundu. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği konu bugün netlik kazandı. Peki, Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?

ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2023 ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Askerlik celp tarihleri ertelendi haberi son dakika olarak yayımlandı. Deprem nedeniyle Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.

BİR ÖNCEKİ TARİHLER NASILDI?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir.Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA