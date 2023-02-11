SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!
Askerlik celp tarihleri hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca askerin heyecanla takip ettiği konu bugün netlik kazandı. Peki, Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?
"Askerlik celpleri ertelendi mi, ne zaman?" sorusu Başkan Recep Tayyio Erdoğan'ın açıklamaları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başladı. Ülkemizde yaşanan iki büyük deprem nedeniyle Başkan Erdoğan, deprem bölgelerinden Diyarbakır'da son dakika açıklamalarda bulundu. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği konu bugün netlik kazandı. Peki, Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, ne zaman?
ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2023 ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?
Askerlik celp tarihleri ertelendi haberi son dakika olarak yayımlandı. Deprem nedeniyle Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.
BİR ÖNCEKİ TARİHLER NASILDI?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
CELP DÖNEMİ NEDİR?
Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir.Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...
- Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?
- EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi
- ZİLZAL (Zelzele) suresi MEALİ | Faziletleri neler? Türkçe anlamı nedir? Deprem anında okunur mu? Türkçe, Arapça okunuşu! DOĞAL AFETLERDEN KORUYAN DUA...
- Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
- İşsizlik ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ödendi mi? Sorgulama ekranı...
- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
- Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı? Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı?
- 2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM SON DUYURULAR!
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?