140 saat hayata tutundu: Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Muhammed tekbirlere eşlik etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 27 yaşındaki Muhammet Habib isimli depremzede, 140 saat sonra ekipler tarafından sağ kurtarıldı. Habib, kepçe yardımıyla enkazdan çıkarılıp ambulansa götürüldüğü sırada, kollarını savurarak tekbirlere eşlik etti. Kurtarma ekipleri genci bulduklarında Yasin Suresi'ni okuduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti, 80 binin üzerinde vatandaş da yaralandı.
Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.
140 SAAT HAYATA TUTUNDU
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
KEPÇE KOVASINA BAĞLANARAK AŞAĞIYA İNDİRİLDİ
Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ekipler, enkaz altında kalan Habip'e yaralı olarak ulaştı.
Kepçe kovasına bağlanarak enkazdan aşağı indirilen Habip, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kendisine ulaşıldığı sırada Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu.
TEKBİRLERE KOLLARINI SAVURARAK EŞLİK ETTİ
Depremzedenin enkazdan çıkarılışı sırasında tekbir getirmesi üzerine kurtarma ekipleri ve alanda bulunanlar da tekbir getirdi.
"BULDUĞUMUZDA YASİN SURESİ'Nİ OKUYORDU"
Kurtarma ekipleri ise yaşananlara ilişkin, "Buradayım yardım edin diyerek ses verdi. Aramalarda ses vurgusuna rastladık, termal aramalarda da tespit ettik. Hava boşluğunda kalmış. Saat 10'da başladık. Yasin Suresi'ni okuyordu bulduğumuzda. Çıkarken kendisi yönlendirdi bizi. Hiltiyi verin ben çıkayım kırıp dedi." diye konuştu.
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