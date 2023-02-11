140 saat hayata tutundu: Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkarılan Muhammed tekbirlere eşlik etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti, 80 binin üzerinde vatandaş da yaralandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.