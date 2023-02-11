11 Şubat 2023, Cumartesi
Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'da, yıkılan binaların kolonlarında köpük kullanıldığı ortaya çıktı. Depremzede bir vatandaşın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı görüldü.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:21
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