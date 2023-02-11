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Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir olan Hatay'da, yıkılan binaların kolonlarında köpük kullanıldığı ortaya çıktı. Depremzede bir vatandaşın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:21
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Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Türkiye pazartesi gününe Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle uyandı. Öğle saatlerinde ikinci yıkıcı depremin yaşandığı bölgede 10 şehir büyük zarar gördü.

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Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Depremde şu ana kadar 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 278 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Yaklaşık 7 bin binanın tamamen yıkıldığı açıklandı.

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Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

YIKILAN BİNALARIN GÖRÜNTÜLERİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Depremde yaşanılan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapım kalitesine çevirdi.

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Göz göre göre cinayet! Hatay’da yıkılan binaların kolonlarından köpük çıktı

Hatay'dan gelen bir görüntü ise, deprem bölgesinde yapılan bazı binaların usule uygun yapılmadığını gösteriyor.