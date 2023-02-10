Kahramanmaraş’ta 109. saatte mucize: Kepçe operatörü tarafından fark edilen Vahit isimli vatandaş kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 5'inci günde mucize kurtarılış haberleri geliyor.