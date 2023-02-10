Kahramanmaraş'ta 109. saatte mucize: Kepçe operatörü tarafından fark edilen Vahit isimli vatandaş kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 12 Şubat ilçesindeki Sabır Apartmanının enkazında kalan Vahit isimli vatandaş, 109. saatte sağ olarak kurtarıldı. Depremzede, binanın enkazında molozları kaldıran kepçe operatörü Adnan Altun tarafından fark edilmişti.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 5'inci günde mucize kurtarılış haberleri geliyor.
KEPÇE OPERATÖRÜ FARK ETTİ: 109'UNCU SAATTE KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkazlardaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş Mahallesi 12 Şubat ilçesinde 7 katlı Sabır Apartmanı'nın enkazında molozları kaldıran kepçe operatörü Adnan Altun, deprem yığının altındaki Vahit isimli şahsı fark etti.
İkinci katta oturan vatandaş için ekipler oraya yönlendirildi. Burada çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Depremin 109. saatinde Vahit isimli vatandaş, enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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