Bakanlık duyurdu: Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıklarını erken ödüyoruz.
4/a (SSK) sigortalıları ve hak sahiplerinin 17-26 Şubat tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat
2023 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları ve hak sahiplerinin 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.
SSK aylıklarından;
17,18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat
21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat
25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
BAĞ-KUR aylıklarından;
25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat
27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir"
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