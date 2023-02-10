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Bakanlık duyurdu: Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Bakanlık duyurdu: Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıklarını erken ödüyoruz.

4/a (SSK) sigortalıları ve hak sahiplerinin 17-26 Şubat tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat

2023 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları ve hak sahiplerinin 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

SSK aylıklarından;

17,18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat

21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir"

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