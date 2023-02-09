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Son dakika: Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Meksika'ya kınama

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Son dakika: Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Meksika’ya kınama

Son dakika haberi | Türk Dışişleri Bakanlığı, Meksika Senatosu’nda kabul edilen, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan kararı reddederek şiddetle kınadı. Bakanlık açıklamasında Meksika'ya uyarıda bulunularak, "Bu yanlışı düzeltin" denildi.

Türk Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Meksika Senatosu'nda 8 Şubat 2023 tarihinde kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen hükümsüz bir teşebbüstür.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

...Bu kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Yasama organlarının tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

"AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTE"

Bakanlık, "Bu teşebbüs, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu teyit eden kararlarına da açıkça aykırılık teşkil etmektedir." mesajını verdi.

"DOSTLUKLA BAĞDAŞMAZ"

Kınama açıklamasında Meksika Senatosu'nun kararı "vahim" olarak nitelendirilerek, "Meksika'dan ekiplerin de katılımıyla depremzedelerin arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir zamana rastlaması ise talihsizdir ve Türkiye-Meksika dostluğuyla bağdaşmamaktadır." denildi.

MEKSİKA'YA UYARI: "BU YANLIŞI DÜZELTİN"

Meksika Senatosu'a çağrıda bulunan Türk Dışişleri, "Tarihten husumet yaratmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını düzeltmeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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