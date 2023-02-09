Son dakika: Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Meksika’ya kınama

"AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTE"

Bakanlık, "Bu teşebbüs, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu teyit eden kararlarına da açıkça aykırılık teşkil etmektedir." mesajını verdi.