Akrabalarından onay alındı: 10 yaşındaki Hilal enkazdan kolu kesilerek kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 4'üncü günde mucize kurtarılış haberleri geliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, enkaz altından 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu.