09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hatay'da 67 saat sonra gelen mucize: 7 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 67 saat sonra gelen mucize: 7 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
ABONE OL
Hatay’da 67 saat sonra gelen mucize: 7 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremden en çok etkilenen noktalar arasında yer alan Hatay'da, sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık bebek 67 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Şu ana kadar depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 52 bin 979 oldu. Yıkılan bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Üçüncü gün geride kalırken arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Hatay'dan sevindirici haber geldi.

67 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

Hatay'da Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık bir bebek 67 saat sonra sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi 16 BEBEK CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA ANKARA'YA GETİRİLDİ
Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
RTÜK Başkanı’ndan Fatih Altaylı’ya yanıt RTÜK BAŞKANI'NDAN FATİH ALTAYLI'YA YANIT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA