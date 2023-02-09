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AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

"AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

"AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde.

10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.

3 NİSAN'A UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.

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