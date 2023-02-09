AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.