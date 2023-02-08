Yüzyılın afeti neden ve nasıl oldu? Bundan sonraki deprem nerede olabilir? Uzmanlar A Haber’de anlattı: Kritik bölge Yedisu fayı

Biz burada deprem olacağını hep söyledik. Bahsettiğimiz yer tam da burasıydı. 7.7'lik büyüklükle kırılacağını söylemedi. 7.2 ile bekleniyordu. Burada büyük bir nüfus olmadığı için tarihsel olarak da sistem analizi yapamıyoruz. Bu da 7.6. 7.7 ve 7.6'lik iki deprem olacak deseler böyle bir şey olmaz derdik. Böyle büyük bir depremle karşı karşıyayız. Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız.

Halep'in 900 yıl önce 230 bin kişinin öldüğüne dair bir kayıt var. Demek ki burada bu depremler 1000 yılda bir oluyor. Riskli olan bir başka fay daha var. Ana fayı daha iyi anladık. Samandağ'dan bu fay çıktı mı acaba Kıbrıs'ı dolaşan bir faya aktarılacak. Fayların karıştığı çatallandığı bir yer. Bunun tam sınırında sıkıntılı bir yerdeyiz. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Maalesef 7-10 kilometre derinlikten yüzeye kadar boylu boyunca kırılan bir yerden bahsediyoruz.

O kadar büyük bir enerji yüklendi ki bölgeye, bir şeyin kırılmaması olası değil. 20 yıldır deprem buralarda bekliyordu. Sürekli söyledik burası kırılacak diye. Hepsine stres yüklendi.

Faylar yanal hareket etmiş. Herkesin datası hemen hemen aynı. Yaklaşık derinliklerini vermişler. Yeryüzüne yakın faylar daha büyük yıkıma neden oluyor. İsrail Ürdün Suriye hattı kırılabilir. Bir Halep depremi bekliyor olabiliriz. Halep'in altında aktif bir fay yok.