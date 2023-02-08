"Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlar arasında yer alan Ekşi Sözlük'te son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?