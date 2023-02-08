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Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?

"Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlar arasında yer alan Ekşi Sözlük'te son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?

"Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlar arasında yer alan Ekşi Sözlük'te son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar hesaplarına girişlerde mobil ve masaüstünde yavaşlama sorunu tespit etti.

Şu an Türkiye genelinde bir Twitter'a erişim sorunu yaşanmakta.Yaşanan problemle ilgili olarak Twitter'ın resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Şu an Türkiye genelinde bir Tiktok'a erişim sorunu yaşanmakta.

Şu an hakkında Tiktok'un resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.

EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Şu an Türkiye genelinde bir Ekşi Sözlük'te erişim sorunu yaşanmakta.

Şu an hakkında Ekşi Sözlük'te resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.

İNTERNET NASIL HIZLANDIRILIR?

İnternet yavaşlama sorunu ile karşı karşıya. Ancak sorunun kaynağı bilinmediğinden çözüme dair de bir açıklama paylaşılmadı.

Sorun haricinde kullanıcılara öncelikle internet hız testi yapmaları öneriliyor.

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