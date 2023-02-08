08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü

Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
ABONE OL
Türkiye’den Twitter’a deprem uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Twitter yetkilileri "yalan haber ve sahte hesaplar" konusunda uyarıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan gerçek dışı paylaşımlara dair Türkiye Twitter'a yönelik bir uyarıda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına da işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif iş birliği başta olmak üzere 'İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.



Yüzyılın felaketinde üçüncü gün!

Yüzyılın felaketinde üçüncü gün!

Türkiye’den Twitter’a deprem uyarısı TÜRKİYE'DEN TWİTTER'A "DEPREM" UYARISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA