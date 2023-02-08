Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Twitter yetkilileri "yalan haber ve sahte hesaplar" konusunda uyarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına da işaret edildi.
Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif iş birliği başta olmak üzere 'İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
- Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
- Erzurum deprem son dakika 2023! 8 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?
- Emekli Mart ayında KANATLANACAK! EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...
- BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat TV8 yayın akışı...
- Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!
- TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!
- Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...