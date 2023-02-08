Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı! Ulaştırma Bakanlığı Twitter yetkilileri ile görüştü

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif iş birliği başta olmak üzere 'İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.





