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Depreme ilişkin yeni görüntü! Bir anda tuzla buz oldu! Caddeden geçen otomobiller binanın altında kaldı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Depreme ilişkin yeni görüntü! Bir anda tuzla buz oldu! Caddeden geçen otomobiller binanın altında kaldı...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkımların olduğu kentlerden Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın depremin şiddetiyle yoldan geçen otomobillerin üstüne yıkıldığı görülürken çok sayıda katlı bina saniyeler içinde yıkıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaza döndü.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Sinem Apartmanı'nın yıkılmasından kısa süre sonra binada yaşayanların yakınları, enkaz bölgesine koştu. Enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yürütürken, binada yaşayanların yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Bu arada, enkazdan çıkartılan bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen bere, yürek burktu. Enkazdaki kişilerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

YIKILMA ANI KAMERADA

Sinem Apartmanı yıkılırken, bu sırada sokakta yürüyenler, enkaz altında kalma riski yaşadı.

Apartmanın yıkılma anı, kameralara yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin üzerine binadan kopan beton parçaları düşüyor. Bu sırada otomobilde yolculuk yapanlar panik içinde bağırıyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir başka binadan deprem anında dışarı çıkarak bindikleri otomobille kaçmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor. Sinem Apartmanı, vatandaşların otomobillerine bindiği sırada bir anda yıkılıyor. Apartmanın yıkılışıyla birlikte büyük bir toz bulutu oluşuyor.

Depreme ilişkin yeni görüntü DEPREME İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ

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