Depreme ilişkin yeni görüntü! Bir anda tuzla buz oldu! Caddeden geçen otomobiller binanın altında kaldı...

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Sinem Apartmanı'nın yıkılmasından kısa süre sonra binada yaşayanların yakınları, enkaz bölgesine koştu. Enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yürütürken, binada yaşayanların yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Bu arada, enkazdan çıkartılan bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen bere, yürek burktu. Enkazdaki kişilerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu.