RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'nın "yardım kampanyası" iddialarına yanıt: Manipülasyon peşinde
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına karşılık yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi.
"FATİH ALTAYLI MANİPÜLASYON PEŞİNDE"
Şahin "Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir." dedi.
FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?
Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, 3 televizyon kanalından ortak yayınlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenleneceğini planladığını söylemişti.
Altaylı, planın "son dakikada", Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen 'talimatla' engellendiğini, RTÜK'ün "Bunu yapmayın" dediğini iddia etmişti.
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