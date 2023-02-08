Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi. 0-1 yaş aralığındaki bebeklerin ilk sağlık kontrolleri tamamlanırken, 2 bebeğin isimlerinin henüz bilinmediği belirtildi. İşte detaylar...
Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.
Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.
İLK KONTROLLERİ YAPILDI
Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı.
Bebeklerin uçaktan teslim alınması sırasında Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.
Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.
2 "ENKAZ BEBEK" DE KORUMA ALTINDA
Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.
Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü.
Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.
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