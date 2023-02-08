08 Şubat 2023, Çarşamba
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Son dakika! EPDK açıkladı: Afet bölgesine 787 tankerle akaryakıt gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Son dakika! EPDK açıkladı: Afet bölgesine 787 tankerle akaryakıt gönderildi

Son dakika haberleri... EPDK, deprem bölgesine 787 tankerle yaklaşık 23,6 milyon lt yakıt gönderildiğini ve bunların 15,3 milyon litresinin teslim edildiğini duyurdu.

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